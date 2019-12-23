2019/12/23 | 09:36 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانونية النيابية: احالة قانون الانتخابات لرئاسة البرلمان للتصويت عليه بجلسة اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/23 | 09:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: احالة قانون الانتخابات لرئاسة البرلمان للتصويت عليه بجلسة اليوم) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: احالة قانون الانتخابات لرئاسة البرلمان للتصويت عليه بجلسة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).