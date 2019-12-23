رونالدو مع يوفنتوس كم لقب خسره بعد الرحيل عن ريال مدريد

2019/12/23 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن فشل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد هزيمته أمام نظيره فريق لاتسيو 3-1، بات “الدون” على موعد مع خسارة لقب جديد بعد الرحيل عن ريال مدريد الإسباني.فأسطورة كرة القدم البرتغالية خسر العديد من الألقاب سواء الجماعية أو الفردية، منذ انضمامه لصفوف فريق يوفنتوس، كما انخفض معدل إحرازه

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