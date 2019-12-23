محمد الحنفي - هل كانت الحركة... تصير اشتراكية... علمية... لولا الشهيد عمر؟...

2019/12/23 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن دور...الشهيد عمر...في تاريخ الحركة...حاضر...في الحركة...من خلال...أيديولوجية الكادحين...الصارت واقفة...وراء...تطور الحركة...وراء...فرز التحريف...كلما كانت هناك...مناسبة...لفرز التحريف...°°°°°°والتحريف...لا يكتشف...إلا بالمغالاة...في ممارسة المحرفين...الانتهازيين...للتحريف...لجعل التطلع...يتحقق...عن ط......

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