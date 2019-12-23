قصي الصافي - إنتفاضة تشرين... بداية النهاية

2019/12/23 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قصي_الصافي سيقف التأريخ وقفه تأمل طويلة لرصد وتوصيف ملحمية انتفاضة تشرين، ولا يقتصر ذلك على البسالة الاسطورية والثبات البطولي بوجه القوات والمليشيات القمعية المدججة بالسلاح والوحشية المفرطة، بل حققت الانتفاضة أيضاً قفزات نوعية وتحولات جذرية في تطور الوعي الجمعي على الصعيد السياسي و الاجتماعي مع القدرة على التنظيم والتعبئة الشعبية، وانتاج منظومة قيمية وأخلاقية بديلة عن منظومة الانحطاط القيمي للطغمة الحاكمة.

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