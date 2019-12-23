الرافدين العراقي يصرف دفعة جديدة من سلف الموظفين

2019/12/23 | 09:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين العراقي، الاثنين، اطلاق دفعة جديدة من سلف الـ 25 مليون دينار لموظفي دوائر الدولة....

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