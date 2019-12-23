2019/12/23 | 09:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال سفير المكسيك في الأرجنتين يوم امس الأحد، مرجعا القرار لمشكلات صحية، وذلك بعد مزاعم سرقة جديدة ضده، عقب ظهور فيديو يعود لأواخر أكتوبر، يظهر فيه وهو يحاول سرقة كتاب يبلغ سعره عشرة دولارات وكانت وزارة الخارجية المكسيكية استدعت السفير ريكاردو فاليرو في وقت سابق من ديسمبر وسط تبعات الحادث الذي يرجع للسادس والعشرين من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقالة سفير بسبب فعل مشين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة سفير بسبب فعل مشين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة سفير بسبب فعل مشين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).