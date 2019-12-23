بريطانيا دُمى رخيصة تهدد صحة الأطفال بأمراض خبيثة

2019/12/23 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت دُمى مصنوعة في الصين وجرى بيعها في بريطانيا، مؤخرا، حالة من القلق في صفوف المستهلكين بعدما نبّه مسؤولون إلى أنها تحتوي موادا كيماوية تسبب السرطان والعقم.البريطانية، فإن الدمى التي جرى رصدها في محل للبيع بالجملة في مدينة نوتنغهام، تضم مستوى مرتفعا جدا من مادة “الفثالات”.ويتعلق الأمر بالدمى التي تعرف في السوق البريطانية

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