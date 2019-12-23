قادة الكتل السياسية يتجاوزون على 100 عقار حكومي

2019/12/23 | 09:46 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن تجاوز رؤساء كتل واحزاب نافذة على اكثر من 100 عقار وسط بغداد، وفيما بين ا...

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