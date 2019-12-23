ارتفاع عدد وفيات بركان نيوزيلندا

2019/12/23 | 09:46 - المصدر: سومر نيوز

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أعلنت شرطة نيوزيلندا، الاثنين، أن أحد المصابين من جراء ثوران بركان في وقت سابق هذا الشهر توفي في مستشف...

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