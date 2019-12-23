  إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تعلن عن انتاج سيارات كريت وول

2019/12/23 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اعلنت إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عن المباشرة بانتاج سيارات كريت وول اعتبارا من الشهر المقبل.وقال حسين احمد محمود معاون مدير عام الشركة في بيان تلقت المستقلة ، نسخة منه انه “تم إنجاز (95%) من خط تجميع وإنتاج سيارات كريت وول الصينية وفق عقد المشاركة مع شركة نهج العراق”.واضاف الى “وصول مكونات (30) […]

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