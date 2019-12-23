2019/12/23 | 09:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أجهزة الأمن المصرية،اليوم الاثنين، عن الغموض الذي اكتنف العثور على هيكلين عظميين بطريق محور المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.وتبين أن الهياكل العظمية لموظف على المعاش وزوجته، ولفظا أنفاسهما الأخيرة داخل شقتهما بمنطقة سيدي جابر، ثم قام تشكيل عصابي تخصص بالاستيلاء على الشقق بنقلهما إلى مكان العثور عليهما.أن التشكيل العصابي قام بتزوير عقد الشقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف غموض الهياكل العظمية في الإسكندرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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