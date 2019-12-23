برهم صالح يلوح بالاستقالة

2019/12/23 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أفادت وسائل إعلام عراقية مساء أمس الأحد بأن الرئيس العراقي برهم صالح لوح للقوى السياسية بالاستقالة من منصبه قبل تكليف مرشح للحكومة الجديدة لا ينال قبول الشعب.وبحسب المصادر، فإن الرئيس العراقي يتعرض حالياً لضغوط من كبيرة من “تحالف البناء لتمرير المرشح قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة المقبلة وأن الرئيس العراقي حث الكتل على […]

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