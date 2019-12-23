‏العراق يعتزم إنتاج سيارات كيا بداية العام المقبل

2019/12/23 | 09:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفـت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، الاثنين، عن عزمها إنتاج سيارات كيا في الربع الأول من العام المقبل 2020.

وقال معاون مدير عام الشركة حسين أحمد محمود في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “مصنع بابل التابع للشركة والواقع في مركز مدينة الحلة يمتلك خطاً لتجميع وإنتاج سيارات كيا مختلفة الأنواع كسيارات الحمل “بنكو” حمولة طن وربع طن وقمارة ودبل قمارة وكيا اوبتما وسيراتو، ومن المؤمل ادخال سيارات كيا سورنتو وموهافي”.

وأضاف محمود، أن “الشركة بانتظار وصول المواد الخاصة بانتاج الوجبة الاولى والبالغة (96) سيارة كيا اوبتما والتي من المقرر طرحها الى الاسواق والبيع للمواطنين في الربع الاول من العام القادم مع تقديم خدمات الصيانة ما بعد البيع”.

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