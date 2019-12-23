حامي الدستور يلوح بألاستقالة !!

2019/12/23 | 10:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

افاد مصدر مقرب من رئيس الجمهورية برهم صالح : " ان صالح لوح لقوى سياسية استعداده للاستقالة قبل تكليف مرشح غير مقبول شعبيا " .

فيما افادت مصادر سياسية مطلعة : " ان رئيس الجمهورية بكتابه الاخير ينتظر ردا رسميا من مجلس النواب يحدد فيه الكتلة الاكبر ، واسم مرشحها وفق ثلاثة شروط :

اولا...

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