النزاهة تحبط محاولة لتمرير مواد غذائية مستوردة للاستئثار بميزة 'دعم المنتج المحلي'

2019/12/23 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة النزاهة، الاثنين، عن احباط محاولة لتمرير مواد غذائية مستوردة بقصد الاستئثار بميزة "دعم المنتج المحلي" عبر الإستفادة من فارق السعر الذي توفره هذه الميزة.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط، أكدت تمكنها من ضبط عدد من السيارات المحملة بـ(الذرة الصفراء) المستوردة، التي يجري تسويقها للدولة في محافظة بابل على أنها إنتاج محلي؛ للاستفادة من فارق السعر.

الدائرة أشارت إلى "قيام ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل التابع للهيأة من ضبط (27) سيارة حمل وهي محملة بمنتوج (الذرة الصفراء) متوقفة أمام مخازن تسلم الذرة العائدة إلى شركة (ما بين النهرين)؛ لغرض تسويقها بعدِّها منتجاً محلياً والاستفادة من سعر الشراء الأعلى، لافتة إلى أن التحرِّيات أكدت أن المادة مستوردة".

وأضافت ان "سعر بيع الذرة في السوق المحلية تُقدَّرُ بمائة وخمسين ألف دينار، بينما تقوم الدولة بشرائه بمبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف دينار للطن الواحد؛ دعماً للإنتاج المحلي".





وبيَّنت الدائرة "تنظيم محضر ضبط أصولي والتحرز على السيارات الـ(27) بالمضبوطة في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في بابل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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