ألمانيا تجهز 1،5 مليون وظيفة شاغرة للمهاجرين

2019/12/23 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

باتت ألمانيا، المهددة بتناقص تعدادها السكاني، مضطرة لزيادة هائلة في عدد المهاجرين قد تصل إلى 100 ألف مهاجر بالعام، لتوازن نقص المواليد الألمان الذي تواجهه، الأمر الذي جعلها تتدرج في التنازل عن الشروط والمؤهلات التي يسمح بها في التقديم للهجرة كتوجه جديد لمواجهة عجز مهني شديد يصل إلى 1.5 مليون وظيفة شاغرة.

ودفع هذا الأمر ألمانيا للمرة الثانية هذا العام إلى طرح فرص عمل وحيثيات جديدة لقبول الباحثين عن عمل والمهارات النادرة والعاجلة فيها، وأعلنت بشكل واضح أن الباب أصبح مفتوحا للجميع، وليس مقصوراً على حملة المؤهلات العليا والدراسات العليا كما كان سابقا.

هكذا فتحت الأبواب لحملة الشهادات المتوسطة والحرفيين ذوي التعليم المتوسط في العديد من الحرف التي تشهد عجزاً غير مسبوق بألمانيا، وذلك عن طريق تأشيرة البحث عن عمل، والتي تسمح لصاحبها بالإقامة ستة أشهر بألمانيا من أجل البحث عن عمل، كما خصصت جهتين لمساعدة الباحثين عن عمل في الحصول على عقود وربطهم مباشرة بالفرص المتاحة هناك.

منذ أشهر معدودة كانت تأشيرة البحث عن عمل تتطلب شرطين للحصول عليها، هما أن يحمل المتقدم للتأشيرة مؤهلاً عالياً ومستوى “بي1” في اللغة الألمانية، وهو المستوى الثالث في اللغة، إضافة إلى تأمين صحي طوال مدة الإقامة بألمانيا من خلال تخصيص مبلغ شهري بقيمة 4000 يورو (4959 دولارا) في حساب بنكي.

لكن تزامنا مع التغييرات القانونية الأخيرة فتحت ألمانيا أبوابها لأصحاب الحرف والمهنيين ذوي الخبرة، بالإضافة إلى إعفاء بعض التخصصات المدرجة في قائمة الحاجة العاجلة من شرط إجادة الألمانية، على أن تتم دراسة اللغة داخل ألمانيا حال العثور على عقد عمل في أحد مراكز تعليم اللغة الألمانية التابعة لجهات الدعم الاجتماعي التي تتاح مجانا للمقيمين ومتوفرة في أغلبية أحياء برلين، بحسب ما ورد في موقع "جيرماني فيزا".

تتصدر مهن الطب والهندسة والتمريض قوائم التخصصات المطلوبة بشكل فوري كما هو الحال دائماً، وأدرجت تخصصات الشبكات والبرمجة والميكانيكا في الهندسة وكافة التخصصات الطبية كما حدث مؤخراً، والمطلوب الخبرة فقط دون مؤهلات، شريطة أن تقارب الخبرة المهنية خمس سنوات في العمالة المهنية والحرفية، خاصة النجارة والسباكة والنظافة والتكييف والتبريد، وضباط المرور وعمال السكك الحديدية، بالإضافة إلى العاملين في كل قطاعات التكنولوجيا والطاقة.

كل المطلوب أن يبدي العامل استعداده لخوض تدريب مدفوع الأجر حال قبوله المبدئي، بالإضافة إلى تعلمه اللغة الألمانية حال حصوله على الوظيفة، ويتم التقدم بكافة الأوراق والمستندات إلى السفارات الألمانية للحصول على تأشيرة باحث عن عمل، ومنها إلى ألمانيا من أجل التواصل مع الجهات المختصة التي تساعده في الحصول على عقد عمل في ألمانيا.

وخصصت الحكومة الألمانية جهتين للتواصل مع الباحثين عن عمل وأصحاب الوظائف الباحثين عن عمال، الأولى بوابة الوظائف الألمانية (Make it in Germany job portal)، والثانية هي وكالة الوظائف الاتحادية (Federal agency of jobs)، حيث يمكن لأصحاب الخبرات بقوائم الوظائف العاجلة التوجه إلى الموقعين بعد الحصول على تأشيرة البحث عن عمل لتوصله مباشرة مع أصحاب الوظائف.

كما تتوافر العديد من الخيارات غير الحكومية التي تعمل على توصيل الباحث عن العمل بصاحب الوظيفة مباشرة كما هو الحال مع شركات الموارد البشرية المتوفرة بالعالم العربي، وذلك يشمل المؤهلات العليا والمتوسطة، والشرط الوحيد الذي لا يتم التنازل عنه حال عدم توفر المهنة التي تخصك في قوائم الوظائف العاجلة هو إجادة اللغة الألمانية بمستوى “بي1”.

