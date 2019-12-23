قبيل ساعات من الحسم.. محتجو الناصرية يقطعون جميع جسور المحافظة

2019/12/23 | 10:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم عدد من المتظاهرين، الإثنين، على قطع جسور مدينة الناصرية كافة، وتقاطع رئيسي وسط المدينة.وقال مراسل “يس عراق”، إن عدداً من المتظاهرين قطعوا جسر الزيتون، والنصر، والحضارات، والدوب، والحديدي، والسريع، بالإضافة الى تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية.وجاء هذا التصعيد، بعد انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس حكومة مؤقتة والكتل السياسية ما زالت تماطل من […]

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