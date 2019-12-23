الحشد يعلن العثور على مضافة لداعش في الموصل

2019/12/23 | 10:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن الحشد الشعبي، العثور على مضافة لعصابات داعش الارهابية في الموصول.

واشار اعلام الحشد الشعبيفي بيان مقتصب تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم

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