2019/12/23 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- نينوى

أطلقت قوات الحشد الشعبي، الاثنين (23 كانون الاول 2019)، عمليات "عليا ولي الله" الثانية لتطهير جزيرة الحضر في محافظة نينوى.

وقالت قيادة عمليات نينوى للحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحشد أطلق عمليات عليا

بغداد اليوم- الانبار

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (23 كانون الأول 2019)، توضيحا بشأن طبيعة انفجار القائم، فيما كشفت عن مقتل منتسبين اثنين خلاله.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال المتابعة الميدانية للعجلات المشتب

بغداد اليوم- ميسان

أفاد مصدر أمني، الإثنين (23 كانون الأول 2019) استهداف مدرسة الحكمة الأهلية سط ميسان بعبوة ناسفة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين، استهدفوا مدرسة الحكمة الاهلية، وسط محافظة ميسان، بعبوة ناسفة".

وفيما أشار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. غلق مداخل ومخارج منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. غلق مداخل ومخارج منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).