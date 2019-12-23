2019/12/23 | 10:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من اللواء 21 في الحشد الشعبي ،الاثنين ، عملية امنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه ” بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من اللواء 21 في الحشد عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في جزيرة العيث في صلاح الدين”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من اللواء 21 تنفذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة العيث في صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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