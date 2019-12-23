بروفة ناجحة لمنتخب كرة اليد أمام فريق هليوبلس في معسكر مصر

2019/12/23 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن منتخبنا الوطني لكرة اليد من تحقيق الفوز على فريق هليوبلس ثالث الدوري المصري لكرة اليد في مباراة ودية ضمن المعسكر التدريبي الخارجي الذي يقيمه حاليا في جمهورية مصر العربية.

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