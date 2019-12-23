كسوف القمر وحلقة النارعلى بغداد في هذا الموعد

2019/12/23 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظاهرة تعرف بـ “حلقة النار” أو “الضوء” تشهد دول عربية مع شروق الشمس، كسوفا مدته ثلاث دقائق وأربعون ثانية، وهو يعد الكسوف الثالث والأخير في 2019.ويتزامن هذا الكسوف مع موسم عيد الميلاد، ولكنه لن يكون مرئيا أمام سكان أميركا الشمالية، وفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لفوربس.ويبدأ الكسوف الشمسي بتوقيت (03:43 بالتوقيت العالمي) بتاريخ 26

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