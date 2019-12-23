فائق الشيخ علي يدعو السيد مقتدى الصدر ، الى دعمه لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء

2019/12/23 | 10:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – فائق الشيخ علي : بعد جلوسي على كرسي المسؤولية ، اول قرار اتخذه هو ، اخلاء كل محافظات العراق من اي قطعة سلاح خارج سلطة الحكومة خلال ٢٤ ساعة […]

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