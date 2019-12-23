جريمة بشعة تهز مصر.. أب يقتل ابنته بسبب 200 جنيه

2019/12/23 | 10:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة ـ وكالات: أقدم عامل في مدينة الجيزة المصرية على قتل ابنته ضربا، بسبب إثارتها المشاكل مع عمتها، وذلك كون الأخيرة اقترضت من المجني عليها 200 جنيه (12 دولارا).وأشارت […]

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