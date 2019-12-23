2019/12/23 | 10:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي، الاثنين، هجوما لعناصر داعش على قاطع نفط خانة شمال شرق ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة ، ان “قوة من اللواء الأول في الحشد صدت هجوما لعناصر داعش ليلة امس ضمن قاطع المسؤولية في نفط خانة شمال شرق ديالى” ، لافتا الى ان “قوات الحشد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة السادسة خلال أسبوعين..



الحشد الشعبي يصد هجوما لعناصر داعش على قاطع نفط خانة في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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