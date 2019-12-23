العراق ولبنان والإنتصار الحتمي في معركة الوعي  

2019/12/23 | 10:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقال ان امريكا والكيان الاسرائيلي وحلفاءهما من الرجعية العربية وعلى راسهم السعودية والامارات، باتوا يمنّون النفس بتحقيق انتصار على محور المقاومة، بعد...

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