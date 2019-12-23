بالفيديو.. متظاهرو الديوانية يقطعون جسر حيوي رابط بين محافظتين

2019/12/23 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم عدد من متظاهري الديوانية، الاثنين، على قطع الجسر الرابط بين محافظتي الديوانية والنجف.وجاء هذا التصعيد، بعد انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس حكومة مؤقتة والكتل السياسية ما زالت تماطل من أجل تمرير مرشحيها غير المستقلين متجاهلة مطالب الشعب.

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