2019/12/23 | 10:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختبار منزلي مدته لا تتجاوز الـ30 ثانية، يستطيع أن يحدد حالة القلب الصحية لدى الأشخاص إذا كانوا يعانون مشاكل في القلب أم يتمتعون بصحة جيدة.فإن كل ما يحتاج إليه هذا الاختبار هو وعاء أو حوض ماء كبير بمكعبات ثلج وخلال 30 ثانية يمكن التحقق من صحة قلبك.وتابعت “احضر وعاء كبيرا وقم بتعبئته بالماء البارد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف يمكنك أن تتأكد من صحة قلبك في منزلك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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