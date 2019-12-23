2019/12/23 | 10:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة مشتركة من اللواء 44 بالحشد والجيش، الاثنين، على خمسة أنفاق لداعش في وادي الثرثار جنوب الموصل، فيما هربت عناصر داعش نتيجة تقدم القوات المشاركة بالعملية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى إن، قوة مشتركة من اللواء 44 بالحشد الشعبي والجيش عثرت على خمسة أنفاق لداعش في وادي الثرثار جنوب الموصل، مبينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والجيش يعثران على خمسة أنفاق لداعش في وادي الثرثار جنوب الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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