2019/12/23 | 10:47 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نصر المجالي: أعلنت إيران عن التوقيع على 10 مذكرات تفاهم مع المملكة العربية السعودية بشأن توفير المزيد من الخدمة للحجاج الإيرانيين، وقالت إن محادثات الجانبين كانت ناجحة.
وقال رئيس منظمة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران والسعودية: 10 مذكرات تفاهم بشأن الحج) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال رئيس منظمة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران والسعودية: 10 مذكرات تفاهم بشأن الحج) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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