إيران والسعودية: 10 مذكرات تفاهم بشأن الحج

2019/12/23 | 10:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصر المجالي: أعلنت إيران عن التوقيع على 10 مذكرات تفاهم مع المملكة العربية السعودية بشأن توفير المزيد من الخدمة للحجاج الإيرانيين، وقالت إن محادثات الجانبين كانت ناجحة.وقال رئيس منظمة […]

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