الحشد يطلق عمليات

2019/12/23 | 10:48 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الاثنين، انطلاق عمليات {علي ولي الله} الثانية لتطهير جزيرة الحض...

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