موسكو تسجل رقما قياسيا جديدا في ارتفاع درجة الحرارة منذ أكثر من 70 عاماً

2019/12/23 | 11:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلن أبرز مختصي مركز “فوبوس” للأرصاد الجوية، ألكسندر سينينكوف، أن موسكو تسجل أقصى درجة حرارة للهواء اليوم الإثنين، منذ 71 عاماً، لتصل إلى 8 درجات فوق الصفر.وقال سينينكوف : “سجلت درجة الحرارة القصوى خلال الـ71 عامًا الأخيرة في عام 2015، 5.9 فوق الصفر، واليوم سيسجل رقم قياسي جديد منذ 71 عامًا”.هذا وأفاد […]

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