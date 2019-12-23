عباس علي العلي - الفراغ الدستوري والفراع السياسي..

2019/12/23 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي في عالم السياسة والصحافة والأعلام كل شيء تقريبا مباح وقابل للتسويق والتؤويج له، طالما أنه بشكل أ و بأخر قابل للتصديق أولا وصالح للتوظيف ثانيا، المهم في هذه العوالم النتيجة أو النهاية الممكنة سواء تطابقت مع حقيقتها أو لم تتطابق حتى مع السائد المقبول، ومن هذه الأشياء التي نعنيها مثلا المصطلحات والمفاهيم التي تتداول في عالم السياسة والإعلام والتعبئة الفكرية، ولو دققنا في معاني ودلالات ما توحي لوجدنا ......

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