بالفيديو.. إضرام النار في الإطارات وقطع الطرق الرئيسية في محافظة واسط

2019/12/23 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع متظاهرو محافظة واسط، اليوم الاثنين، بعض الطرق في المحافظة من خلال إضرام النار في الإطارات، احتجاجا على عمد القوى السياسية بالتسويف والمماطلة في تنفيذ مطالب المحتجين.وشهدت محافظات ذي قار والمثنى والنجف والديوانية وبغداد، احتجاجات غاضبة صباح اليوم الاثنين وقطع العديد من الطرق الرئيسية في خطوة تصعيدية سلمية للضغط على القوى السياسية بتنفيذ المطالب.[…]

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