مجلس القضاء يعلن أسماء القضاة الفائزين بعضوية مجلس مفوضية الانتخابات

2019/12/23 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى مجلس القضاء الأعلى، الإثنين، القرعة الخاصة بأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، انه بعد اجراء القرعة، وقع الاختيار على “القضاة عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد”.وأشار إلى ان الاختيار وقع على “مستشاري الدولة انعام ياسين محمد، وفتاح محمد ياسين، […]

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