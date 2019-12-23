نهاية سنة .. وبداية جديدة وي رينو لودجي

2019/12/23 | 11:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة البلاد المتحدة الوكيل الحصري لسيارات رينو الفرنسية في العراق، الاثنين، عن عروض جديدة في أسعار البيع بمناسبة السنة الجديدة 2020.

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