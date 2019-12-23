كيف يمكن لعملك أن يقتلك

2019/12/23 | 11:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة حديثة إلى أن العمل 8 ساعات يوميا على مدار أسبوع قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.وحلل العلماء من جامعة لافال في كيبك بكندا، البيانات الصحية لـ3500 من موظفي المكاتب، وأظهرت النتائج أن العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى الثلثين.وكشفت النتائج

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