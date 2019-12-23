OnePlus تكتسح سوق الأجهزة الذكية بهواتف متطورة

2019/12/23 | 11:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرب موقع andro-news المتخصص بشؤون التقنية مواصفات هواتف OnePlus التي ستطرح قريبا، وتنافس أهم الأجهزة الذكية في الأسواق.أول هاتف OnePlus 8 وفقا للموقع سيأتي بشاشة OLED بمقاس 6.44 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، بمعدل تحديث 90 غيغاهيرتز، وسيحصل على معالج Snapdragon 865 أقوى معالجات الهواتف في الأسواق، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.أما الكاميرا

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