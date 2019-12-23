ضبط مسافر بحوزته مخدرات في منفذ الشلامجة

2019/12/23 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الاثنين من ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة في محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان

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