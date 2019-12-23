بالصور.. إغلاق شركة مصافي الجنوب في الناصرية

2019/12/23 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أقدم عدد من المتظاهرين، الإثنين (23 كانون الأول 2019) على اغلاق شركة مصافي نفط الجنوب، جنوبي مدين...





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