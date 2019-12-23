2019/12/23 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أقدم عدد من المتظاهرين، الإثنين (23 كانون الأول 2019) على اغلاق شركة مصافي نفط الجنوب، جنوبي مدين...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. إغلاق شركة مصافي الجنوب في الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ذي قار
أقدم عدد من المتظاهرين، الإثنين (23 كانون الأول 2019) على اغلاق شركة مصافي نفط الجنوب، جنوبي مدين...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. إغلاق شركة مصافي الجنوب في الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. إغلاق شركة مصافي الجنوب في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).