التونسي مهدي عياشي يفوز بلقب أحلى صوت في ذا فويس

2019/12/23 | 11:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج الفنان التونسي مهدي عياشي بلقب أحلى صوت في مسابقة ”ذو فويس” بالعربي في نسختها الخامسة بعد العرض النهائي .ومهدي عياشي من فريق الفنان اللبناني راغب علامة، تنافس مع رضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد وإيمان عبد الغني من فريق الفنانة أحلام، وفهد مفتخر من فريق الفنان محمد حماقي.وأدى عياشي أغنية للقيصر كاظم الساهر ”مدرسة الحب”، كما أبدع في أداء الأغنية التونسية ”زوز

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