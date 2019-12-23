أردوغان يوجه تحذيرا للدول الأوروبية قبل وقوع الكارثة

2019/12/23 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان , تركيا

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