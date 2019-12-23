2019/12/23 | 11:44 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء الاعلى يصدر بيانا بشأن اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/23 | 11:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الاعلى يصدر بيانا بشأن اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الاعلى يصدر بيانا بشأن اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).