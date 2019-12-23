النفط يتراجع مع توقعات بقرب إبرام اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

2019/12/23 | 11:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، لكنها تماسكت قرب أعلى مستوى في 3 أشهر، وسط توقعات بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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