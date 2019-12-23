2019/12/23 | 11:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لقي ثلاثة طلاب جامعيين بولاية جاوة الغربية في إندونيسيا، حتفهم، بعد أن حوصروا داخل إحدى المغارات، بسبب الأمطار الغزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 3 طلاب إندونيسيين في مغارة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 3 طلاب إندونيسيين في مغارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).