2019/12/23 | 11:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد البرلمان العراقي مساء اليوم جلسة حاسمة لإستكمال التصويت على قانون الانتخابات، والرد على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح في تحديد الكتلة الأكبر لتشك...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلسة حاسمة للبرلمان العراقي مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جلسة حاسمة للبرلمان العراقي مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).