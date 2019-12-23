أسماء القضاة الفائزين بعضوية مجلس مفوضية الانتخابات

2019/12/23 | 11:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى مجلس القضاء الأعلى، الإثنين، القرعة الخاصة بأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان إانه بعد اجراء القرعة، وقع الاختيار على “القضاة عباس فرحان حسن، […]

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