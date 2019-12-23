أول يوم بالفراغ الدستوري.. تظاهرات غاضبة ترفض ترشيح السهيل

2019/12/23 | 11:50 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



دخل العراق اعتباراً من صباح اليوم الإثنين في فراغ دستوري، بعد انتهاء المهلة التي حددها الدستور دون إعلان رئي...

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