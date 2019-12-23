2019/12/23 | 11:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح بالإمكان صنع اللوحة الحساسة كالتي تستخدم في الهواتف الذكية من الخزف والبلاستيك وحتى الخشب، ولن تتأثر بمسببات التلوث.وذلك بفضل أصغر جهاز استشعار في العالم من صنع UltraSense.وبالطبع هناك عدد من الطرق لصنع لوحة حساسة، بيد أن في كل منها عيوب.لأن معظم الطرق تستخدم صنوفا معينة من المواد.كما أن العديد من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكنولوجيا جديدة تحول جميع المواد إلى حساسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكنولوجيا جديدة تحول جميع المواد إلى حساسة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكنولوجيا جديدة تحول جميع المواد إلى حساسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).