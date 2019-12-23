فيديو: خلاف بين إليسا ومريام فارس بسبب “مصر”

2019/12/23 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ دخلت الفنانة اللبنانية إليسا، في خلاف مع مواطنتها الفنانة مريام فارس، عبر تصريحات متبادلة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفيديو الذي تم تسريبه للأخيرة عن إساءتها لمصر.وانتهزت “فارس” إقامة حفلها في السعودية ضمن “موسم الرياض” لتهاجم إليسا وترفض التصالح معها، معبرة عن استيائها من تصرف إليسا، عقب أزمتها الشهيرة، الخاصة بمنعها من الغناء في مصر، […]

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